В Україні у продажі виявили небезпечний омивач скла

В омивачах скла «Зимовий концентрат – 80» LEDOCOOL, які продають в Україні, знайшли метиловий спирт, вміст якого у продукті може становити серйозну загрозу здоров’ю людей.

Як повідомила у середу, 10 січня, Держпродспоживслужба з посиланням на результати експертизи.

Омивачі не відповідають вимогам безпечності, ухваленими ще 10 років тому Головним державним санітарним лікарем.

Відтак відомство прийняло рішення про вилучення омивачів з обігу та заборону продажу такої продукції на ринку України.