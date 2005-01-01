В Україні у продажі виявили небезпечний омивач скла

В омивачах скла «Зимовий концентрат – 80» LEDOCOOL, які продають в Україні, знайшли метиловий спирт, вміст якого у продукті може становити серйозну загрозу здоров’ю людей.
Як повідомила у середу, 10 січня, Держпродспоживслужба з посиланням на результати експертизи.
Омивачі не відповідають вимогам безпечності, ухваленими ще 10 років тому Головним державним санітарним лікарем.
Відтак відомство прийняло рішення про вилучення омивачів з обігу та заборону продажу такої продукції на ринку України.
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