АТБ вдалося втримати лідерські позиції у вітчизняному торговельному та логістичному бізнесі

Цьогорічне дослідження незалежних аналітиків вчергове підтвердило, що попри виклики воєнного часу, руйнування, втрати потужностей та персоналу, АТБ вдалося втримати лідерські позиції у вітчизняному торговельному та логістичному бізнесі. У складеному Опендатаботом за результатами офіційної звітності компаній 2023 року Індексі найкращих підприємств України (Категорія «Оптова та роздрібна торгівля») флагманське підприємство корпорації, ТОВ «АТБ-Маркет» посіло перше місце з показником виторгу 181,1 млрд гривень.

Нагадаємо, що це найбільша торговельна мережа країни, кількість магазинів якої станом на сьогодні більш ніж 1200, а чисельність постійних клієнтів подолала відмітку 4 млн. Згідно зі статистичними даними позитивний досвід покупок у дискаунтерах АТБ мають понад 95% громадян України.

Окрім того, до переліку 10 найкращих компаній щорічного Індексу Опендатабота у категорії «Транспорт та пошта» потрапило ще одне підприємство, яке входить до складу корпорації АТБ. Йдеться про компанію ТОВ «ЛОГІСТИК ЮНІОН», що виконує комплексне обслуговування мережі АТБ у сфері складської логістики. Вона посіла восьму позицію серед найкращих підприємств України з бездоганною діловою репутацією за 2023 рік.

А от у секції Опендатаботу «Складське господарство» зазначене підприємство займає друге місце. Індекс Опендатаботу – це об’єктивний показник, базою для якого є ретельний аналіз фінансової звітності компаній, відсутності зв’язків із країною-агресором, а також згадувань у санкційних списках тощо.

Важливо, що під час складання Індексу були враховані як суто фінансові показники сотень представників українського бізнесу, так і ділова репутація. Адже в умовах воєнного часу саме відповідальний і патріотичний бізнес є точкою опори для українських захисників, вітчизняної економіки та суспільства загалом.

«Наша компанія є найбільшим платником податків в країні! І не тільки в галузі роздрібної торгівлі, а й серед інших, суміжних галузей. Тільки протягом 2023 року до бюджетів всіх рівнів підприємствами групи АТБ було сплачено 25,06 млрд грн податків і зборів. Це на 4,62 млрд грн перевищує фінансові результати компанії за попередній аналогічний період», – повідомив на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, генеральний директор та голова Ради директорів корпорації АТБ.

«Навіть у перший рік війни, коли економіка країни зазнала колосального удару, на АТБ припало близько половини бюджетних надходжень від усього вітчизняного ритейлу... Тільки консолідуючи зусилля та ставлячи перед собою амбітні цілі, можна досягати вагомих результатів! Рухаємось до Перемоги!», – додав Борис Марков.

Наразі АТБ входить до переліку десяти підприємств і бізнес-груп, які зробили найбільший внесок щодо військової та гуманітарної допомоги за час повномасштабного російського вторгнення. Станом на сьогодні загальна сума благодійної допомоги від АТБ українським захисникам, медичним установам, рятувальникам, добровольчим формуванням, постраждалому цивільному населенню тощо перевищує 1,5 млрд гривень. Компанія реалізує безпрецедентні ініціативи, які дозволили закупити та передати відповідним підрозділам ЗСУ сотні тонн гарантовано якісного провіанту, а також більш як тисячу сучасних дронів Mavic і не меншу кількість одиниць нового автотранспорту різного призначення.

Навіть святкування 30-річчя заснування компанії восени минулого року в АТБ було присвячене збору безпрецедентному донату для Збройних сил України. Результатом цього благодійного марафону стала вражаюча сума – 168 мільйонів гривень, яку вже інвестовано у нашу майбутню перемогу.