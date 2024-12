Паял Кападія пожертвувала кошти організації «Бульдозер», що евакуює тіла загиблих захисників

Індійська режисерка Паял Кападія, володарка Гран-прі Каннського кінофестивалю, передала 2 тис доларів на потреби організації «Бульдозер», що евакуює та перевозить тіла загиблих захисників додому. Її фільм «Все, що ми уявляємо як світло» (All We Imagine As Light) став найкращим повнометражним фільмом та МКФ «Молодість». За це вона отримала, разом зі статуеткою «Скіфський олень», грошовий приз. Паял Кападія попросила переказати кошти на гуманітарні потреби. Команда фестивалю запропонувала їй передати кошти організації «Бульдозер», якій упродовж усього фестивалю «Молодість» збирали кошти на ремонт автівок, повідомила 23 грудня прес-служба кінофестивалю «Молодість».

У 2017 році короткометражний фільм Паял Кападії «Пообідні хмари» був єдиним індійським фільмом, відібраним на 70-й Каннський кінофестиваль. У 2021-му режисерка дебютувала з повнометражним документальним фільмом-есеєм «Ніч, коли нічого не знаєш» про студентські протести в Інституті кіно та телебачення Індії, отримавши першу каннську нагороду, «Золоту камеру» за найкращий дебют.

«Все, що ми уявляємо як світло» став першим індійським фільмом, що отримав гран-прі Каннського кінофестивалю. Стрічка розповідає про трьох жінок різного віку та класів, які переїхали з віддалених районів Індії в Мумбай і працюють медсестрами.