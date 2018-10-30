Станом на 30 жовтня, на місці аварії Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air в Індонезії рятувальники виявили тіла 10 загиблих. Про це повідомляють журналісти CNBC.

Журналісти розповіли, що виявлені тіла направлять на аналіз ДНК і уточнили, що серед знайдених загиблих було дев'ять дорослих і одна дитина. Крім того, на місці катастрофи також знайшли особисті речі пасажирів. Пошукові роботи на місці катастрофи проводять на глибині 30-35 метрів, а вся операція розрахована на 7 діб з моменту катастрофи. Місце пошуків може змінитися через підводні течії.

Нагадаємо, що 29 жовтня, пасажирський літак Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Джакарти. Літак зник з радарів через 13 хвилин після зльоту, він впав у море біля острова Ява. На борту повітряного судна перебували 188 осіб (деякі інформагенції стверджують, що в літаку було 189 людей). Рятувальники заявили, що усі пасажири літака загинули на місці.