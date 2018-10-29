Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing-737 ніхто не вижив

Рятувальники дістають уламки літака з моря

Унаслідок катастрофи літака Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air в Індонезії загинули всі, хто перебував на борту. Про це інформагентству DPA (Deutsche Presse-Agentur ) повідомив голова Національного агентства Індонезії з пошуку й порятунку Мухаммад Суогі.

«Ми оглянули поверхню моря та не знайшли жодної людини, яка б вижила», – сказав він, додавши, що виявлено кілька рештків тіл.

Рятувальники не знайшли уцілілих людей на місці катастрофи, натомість дістали з води фрагменти тіл

Дайвери нині намагаються дістатися фюзеляжу Boeing 737, який, згідно з попередніми даними, лежить на морському дні на глибині близько 35 метрів.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Джакарти. Літак зник з радарів через 13 хвилин після зльоту, він впав у море біля острова Ява. На борту повітряного судна перебували 188 осіб (деякі інформагенції стверджують, що в літаку було 189 людей).

DPA зазначає, що раніше, 2013 року, літак Boeing-737 індонезійській авіакомпанії Lion Air з більш ніж сотнею пасажирів впав у море, коли намагався приземлитися в аеропорту на індонезійському острові Балі. Тоді в результаті катастрофи всі дивом залишилися живими, а літак розколовся на дві частини.

Зазначається, що 2007 року компанії заборонили літати на території Європейського Союзу через кілька смертельних аварій. Проте в червні цього року Європейський Союз виключив авіакомпанію з чорного списку перевізників, які порушують міжнародні безпекові стандарти.