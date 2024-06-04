Борошниста роса – одна з найнебезпечніших хвороб аґрусу

Після весняної обрізки аґрусу залишається тільки чекати, поки кущі почнуть приносити перші плоди. Але часто буває так, що перед плодоношенням рослина хворіє. Як боротися з інфекціями і шкідниками на аґрусі, читайте на ZAXID.NET.

Борошниста роса

Борошниста роса – одна з найнебезпечніших хвороб аґрусу, яка може знищити весь урожай, пише «Флористікс».

Найактивніша борошниста роса в теплу і вологу погоду. Виглядає вона як пухкий білий наліт. З'являється в кінці весни або на початку літа на листі, пагонах і плодах, котрі вже зав'язалися.

Для боротьби з борошнистою росою потрібно обробити кущ до початку цвітіння. Використовуйте розчин препарату з міддю «ХОМ» (40 г на 10 л води) або «Топаз» (до і після цвітіння, згідно з інструкцією).

Найбільше схильні до зараження такі сорти:

«Фінік»;

«Золотий вогник»;

«Чорносливовий»;

«Тріумфальний».

Сорти, які майже ніколи не вражає хвороба:

«Грушенька»;

«Сенатор»;

«Африканець»;

«Хутон».

Інші хвороби аґрусу

Іноді аґрус вражають такі захворювання, як:

біла плямистість;

антракноз;

бокальчаста іржа;

мозаїка.

Мозаїка – вірусне захворювання, що не піддається лікуванню, тому вражені мозаїкою рослини потрібно викопати і спалити.

Антракноз, плямистість та іржу знищують шляхом обприскування «Нітрафеном», мідним купоросом або бордоською рідиною. Його проводять у два сеанси:

перший – ранньою весною, до розпускання бруньок;

– ранньою весною, до розпускання бруньок; другий – десять днів після збору врожаю.

Як превентивний захід прибирайте ранньою весною з-під кущів аґрусу торішнє листя. У ньому можуть бути збудники хвороб.

Шкідники аґрусу і боротьба з ними

Найчастіше проблеми виникають із пагоновою попелицею та аґрусовою вогнівкою. Метелик-вогнівка з'являється з ґрунту перед початком цвітіння аґрусу і відкладає в його квітках яйця. З них до кінця цвітіння вилуплюється яскраво-зелена гусінь, яка прогризає плоди і поїдає насіння.

Через пагонову попелицю листя аґрусу скручується, пагони викривляються і стоншуються, перестають рости, а ягоди дрібнішають і обпадають, не встигнувши дозріти. Проти цих шкідників застосовують інсектициди, такі як «Актелік» і «Фуфанон».

Але легше попередити проблему, ніж боротися з нею, тому варто ввести це звичку: