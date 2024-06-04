Як боротися з інфекціями і шкідниками на аґрусі: ефективні поради
Після весняної обрізки аґрусу залишається тільки чекати, поки кущі почнуть приносити перші плоди. Але часто буває так, що перед плодоношенням рослина хворіє. Як боротися з інфекціями і шкідниками на аґрусі, читайте на ZAXID.NET.
Борошниста роса
Борошниста роса – одна з найнебезпечніших хвороб аґрусу, яка може знищити весь урожай, пише «Флористікс».
Найактивніша борошниста роса в теплу і вологу погоду. Виглядає вона як пухкий білий наліт. З'являється в кінці весни або на початку літа на листі, пагонах і плодах, котрі вже зав'язалися.
Для боротьби з борошнистою росою потрібно обробити кущ до початку цвітіння. Використовуйте розчин препарату з міддю «ХОМ» (40 г на 10 л води) або «Топаз» (до і після цвітіння, згідно з інструкцією).
Найбільше схильні до зараження такі сорти:
- «Фінік»;
- «Золотий вогник»;
- «Чорносливовий»;
- «Тріумфальний».
Сорти, які майже ніколи не вражає хвороба:
- «Грушенька»;
- «Сенатор»;
- «Африканець»;
- «Хутон».
Інші хвороби аґрусу
Іноді аґрус вражають такі захворювання, як:
- біла плямистість;
- антракноз;
- бокальчаста іржа;
- мозаїка.
Мозаїка – вірусне захворювання, що не піддається лікуванню, тому вражені мозаїкою рослини потрібно викопати і спалити.
Антракноз, плямистість та іржу знищують шляхом обприскування «Нітрафеном», мідним купоросом або бордоською рідиною. Його проводять у два сеанси:
- перший – ранньою весною, до розпускання бруньок;
- другий – десять днів після збору врожаю.
Як превентивний захід прибирайте ранньою весною з-під кущів аґрусу торішнє листя. У ньому можуть бути збудники хвороб.
Шкідники аґрусу і боротьба з ними
Найчастіше проблеми виникають із пагоновою попелицею та аґрусовою вогнівкою. Метелик-вогнівка з'являється з ґрунту перед початком цвітіння аґрусу і відкладає в його квітках яйця. З них до кінця цвітіння вилуплюється яскраво-зелена гусінь, яка прогризає плоди і поїдає насіння.
Через пагонову попелицю листя аґрусу скручується, пагони викривляються і стоншуються, перестають рости, а ягоди дрібнішають і обпадають, не встигнувши дозріти. Проти цих шкідників застосовують інсектициди, такі як «Актелік» і «Фуфанон».
Але легше попередити проблему, ніж боротися з нею, тому варто ввести це звичку:
- як тільки зійде сніг, укрийте ґрунт під кущами щільним матеріалом на кшталт руберойду, присипавши його краї землею, щоб метелики-вогнівки не з'явилися з-під землі (приберіть руберойд після цвітіння);
- восени підгорніть кущі на 10 см;
- регулярно збирайте і знищуйте опалі ягоди із гусінню всередині;
- після цвітіння обприскайте кущі аґрусу біколом або лепідоцидом.