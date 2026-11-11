Хакери атакували сайт «Укрінформу»

У середу, 11 листопада, сайт та акаунт інформаційного агентства «Укрінформ» у соцмережі ікс зазнали кібератаки. Про це повідомило саме агентство, а також «Українська правда» з посиланням на коментар генерального директора «Укрінформу» Сергія Череватого.

Як пише «УП», спочатку на головній сторінці сайту «Укрінформу» з’явився напис ZELENET, а також зображення з перекресленим українським прапором. Профіль інформагентства в ікс також перейменували на ZELENET, а в описі з’явилося проросійське гасло «Слава Росії». Згодом на сайті «Укрінформу» опублікували повідомлення про технічні роботи.

«Проводяться технічні роботи. Вибачте за тимчасові незручності. Сайт повернеться найближчим часом», – написали на головній сторінці сайту.

У коментарі «УП» гендиректор «Укрінформу» підтвердив кібератаку. За його словами, фахівці інформагентства разом із СБУ та Держспецзв’язку працюють над відновленням роботи медіаресурсу. Він також розповів, що «Укрінформ» уже не вперше стає жертвою хакерів. Сергій Череватий зазначив, що в попередні роки за сприяння американських партнерів агентство встановило нове обладнання для запобігання кібератакам, однак хакери також удосконалюють свої методи.

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«Наразі фахівці працюють над з’ясуванням обставин інциденту, оцінкою його наслідків та відновленням штатної роботи ресурсів агентства», – повідомили в Telegram-каналі «Укрінформу».

Нагадаємо, ввечері 1 листопада російської кібератаки зазнав офіційний український застосунок, який інформує про загрозу повітряного удару. Користувачі отримали повідомлення про нібито ядерну та хімічну загрозу.

За кілька годин хакери атакували застосунок Міністерства надзвичайних ситуацій Росії. Жителі РФ отримали повідомлення про нібито загрозу удару безпілотниками з ядерними боєголовками. Росіяни звинуватили Україну в кібератаці.