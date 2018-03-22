Ініціативна група «Першого грудня» закликала українців не «промайданити» державу

Мітинг у Києві 10 грудня 2017 року

Ініціативна група «Першого грудня» звернулася до українського суспільства із застереженням щодо закликів до насильницького повалення влади та сліпого бунтування. Про це йдеться в заяві групи, оприлюдненій на її сайті.

«На наших очах відбувається чергова національна драма, яка, здавалося б, уже ніколи не мала повторитися», – заявили автори звернення.

Ідеться про неспроможність українського суспільства втілити в життя позитивні здобутки своїх переможних повстань: Революції на граніті, Помаранчевої революції та Революції гідності. «Майдани реалізували право народу не допустити злочинних сценаріїв, але через майдани не можна стабільно керувати державою!», — йдеться у зверненні.

На думку підписантів, народ, який знає ціну власній державності, має так організувати життя в суспільстві, щоб майдани стали непотрібними і були замінені добре організованими референдумами.

Члени Ініціативної групи наголошують: освячена жертвою Небесної сотні назва «Майдан» девальвується через зловживання нею на позначення будь-яких руйнівних і хуліганських дій або іменних політичних акцій.

Одними з найважливіших причин проблеми, на думку авторів, є відсутність або нерозвиненість самоврядування, неможливість людей вирішувати свої проблеми у звичному законному порядку. За умов економічної скрути й суспільної дезорганізації та депресії лише вибуховий бунт здається виходом із безвиході. Ненависники України на цьому й паразитують.

«Зберігати державу і сприяти її розбудові – наша головна мета.Не допустити стихійної чи й інспірованої гіпер-анархії — наше з вами громадянське завдання», — переконана Ініціативна група «Першого грудня».

Група звертає увагу на відповідальність низових структур громадянського самоврядування та їхніх очільників перед громадами, що їх обрали. Особливо — «низових народних ватажків, яким, перш ніж оголошувати «похід на Київ», варто було б навчитися грамотної державницької роботи та вміння облаштовувати життя у своєму малому довкіллі».

Автори звернення наголошують: їхня позиція — це не занепадництво і тотальна зневіра. Проте, на їх думку, позитивні тенденції можуть занепасти, якщо їх не висвітлювати та не пропагувати іякщо гору візьмуть руїнницькі інстинкти, вправно маніпульовані недругами України.

«Щирість намірів багатьох протестувальників не є гарантією правильності їхніх дій»,— застерігають члени Ініціативної групи й цим пояснюється їхній головний заклик: «не «промайданьмо» України!».

Нагадаємо, група «Першого грудня» була створена у двадцяту річницю референдуму і має на меті поширювати моральні цінності та сприяти встановлення в країні нових правил.

Сьогодні до неї належать: В’ячеслав Брюховецький, Іван Дзюба, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Мирослав Маринович, Володимир Панченко, Всеволод Речицький, Вадим Скуратівський, Юрій Щербак, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.