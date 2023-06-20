Легковик іноземця застряг у великій калюжі на лісовій дорозі

На Рівненщині громадянин Німеччини застряг на своєму авто на ґрунтовій дорозі у лісі. По допомогу він звернувся до рятувальників. Вони за допомогою квадрокоптера розшукали легковик і допомогли витягнути його трактором.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, водій зателефонував до рятувальників близько 14:40 у понеділок, 19 червня. Він повідомив, що його Mercedes-Benz застряг на на ґрунтовій дорозі у лісі Дубровицької громади. Щоправда, чоловік точно не міг ідентифікувати, де саме він перебуває.

«На допомогу оперативно виїхали рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та поліцейські з міста Дубровиця. Співробітники ДСНС за допомогою квадрокоптера провели аеророзвідку лісового масиву та спільно з поліцейськими розшукали іноземця поблизу села Осова Дубровицької громади Сарненського району. За допомогою трактора місцевого населення вдалося відбуксирувати автомобіль з ґрунтової пастки», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники супроводили громадянина Німеччини з лісової дороги до дороги місцевого значення, після чого він продовжив свою поїздку.