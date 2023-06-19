Рейсова маршрутка «Луцьк–Світязь» від удару перекинулась на бік

На Волині сталась аварія за участі рейсової маршрутки та вантажівки. Внаслідок зіткнення автобус з'їхав у кювет і перекинувся на бік. Всього у салоні було 17 пасажирів, з них шестеро отримали травми.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, аварія сталась близько 17:40 у понеділок, 19 червня, в селі Копачівка Луцького району. Це орієнтовно за 20 км від Луцька.

На трасі зіткнулись автобус Mercedes-Benz сполученням «Луцьк–Світязь» з вантажним автомобілем МАЗ. В автобусі на момент ДТП перебувало 17 людей, автомобілі «швидкої» доправили до медзакладу вісьмох з них для огляду та надання можливої лікарської допомоги.

«Фельдшер-рятувальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Луцьк надав медичну допомогу двом пасажирам, які потрапили в ДТП. Також рятувальники вжили заходів для запобігання пожежі та пожежним автомобілем перевернули автобус з кювету на колеса», – йдеться у повідомленні.

Згодом рятувальники уточнили, що травмувались внаслідок аварії шестеро людей, в тому числі, одна дитина. Причини аварії з'ясовують правоохоронці.