Модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її ефективність через застосування передових західних технологій

Кабмін ухвалив рішення щодо залучення іноземних підприємств до модернізації військової техніки для Сил оборони України. Про це повідомило Міноборони України у понеділок, 13 січня.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції. Оновлений механізм тепер встановлює чіткі умови співпраці з іноземними партнерами.

«Іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг», – розповів заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко.

Особливу увагу будуть приділяти модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів.

У постанові детально прописано:

порядок передачі техніки для модернізації;

вимоги до підтримання її справності;

питання навчання персоналу та контролю якості.

Модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її ефективність через застосування передових західних технологій. У відомстві наголошують, що така ініціатива відкриває перспективи для іноземних партнерів у створенні спільних високотехнологічних проєктів з дотриманням міжнародних стандартів та принципів прозорої співпраці.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року німецький оборонний гігант Rheinmetall поставив в Україну новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx.

Також 23 грудня Німеччина виділила для України ще один пакет військової допомоги. До нього увійшли танки Leopard, пускові установки Patriot та РСЗВ HIMARS.