Іноземний інвестор припинив проект в порту «Южний» через здирників

Виробник масложирової продукції «Дельта Вілмар» призупинив інвестиційний план з будівництва заводу вартістю 150 мільйонів доларів в порту «Южний» (Одеська область) через дії псевдоблагодійної організації, яка вимагала у компанії гроші, повідомив голова ради директорів «Дельта Вілмар» Дхруба Чаран Панда, якого процитувало агентство «Інтерфакс-Україна».

Топ-менеджер поінформував, що після оприлюднення планів «Дельта Вілмар» з будівництва заводу в порту, компанія отримала лист від благодійної організації з пропозицією за плату «сприяти у вирішенні питань з неправомірними діями правоохоронних органів», проте залишила цей лист без відповіді.

«Через місяць ми отримали інформацію, що ця організація звернулася до прем'єр-міністра з вимогою припинити будівництво заводу в порту “Южний”, яке ми планували. Потім з періодичністю кілька листів в місяць ця організація почала скаржитися на нас президенту, органам ДФС, митній службі, іншим структурам. До нас постійно приходили інспектори з перевірками», – сказав він.

Пізніше, за словами Дхруба Чаран Панди, благодійна організація пішла далі і направила свої скарги до Митного і Податкового комітетів Індонезії, в комісію з цінних паперів США, на фондову біржу Сінгапуру, де зареєстрована материнська структура компанії. А 5 січня компанія отримала інформацію від своєї материнської структури Wilmar International про поданий благодійною організацією позов до Вищого суду Джакарти зі звинуваченнями в контрабанді та відмиванні грошей.

«Це викликає занепокоєння наших акціонерів, і навіть незважаючи на меморандум, який ми підписали з держадміністрацією Одеської області, ми припиняємо всі подальші дії щодо реалізації нашої інвестиційної програми до розгляду цього питання по суті», – сказав він.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року стало відомо, що інвестори з США та Сінгапуру інвестують 300 млн доларів в агропромисловий комплекс і перевалку в Одеській області. Це два проекти по 150 млн доларів кожен. Зокрема, компанія «Дельта Вілмар СНД» мала намір розширити своє виробництво і побудувати новий маслоекстраційний завод загальною потужністю переробки понад 600 тис тонн на рік, а також причал з перевалки олії і шроту пропускною спроможністю до 3 млн тонн на рік. За підсумками інвестпроекту компанія планувала створити близько 200 нових робочих місць і давати близько 500 млн гривень надходжень до бюджету щорічно.

За інформацією «Економічної правди», у листопаді 2016 року силовики заблокували входи на підприємство «Дельта Вілмар СНД» в порту Южний. Пізніше з'ясувалося, що це були працівники Державної фіскальної служби, які проводили розслідування щодо інших компаній, які здійснювали перевалку через термінал "Дельта Вілмар СНД" у 2015 році.

Компанію «Дельта Вілмар СНД» створено у 2004 році. Спеціалізується на виробництві масложирової продукції та інгредієнтів для хлібобулочних, кондитерських виробів і молочних продуктів на заводі в Южному (Одеська область).

Компанії належить комплекс з перевантаження та переробки тропічних олій в порту «Южний» з пропускною спроможністю 2,1 тис тонн наливної продукції на добу і 0,75 тис тонн пакетованої продукції, а також резервуарний парк місткістю 100 тис тонн.

В кінці січня 2014 року «Дельта Вілмар СНД» відкрила в Южному завод з переробки насіння соняшника потужністю 1,2 тис тонн/добу.