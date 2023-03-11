Вигляд на посольство Саудівської Аравії в Тегерані, Іран, 11 березня 2023

Іран та Саудівська Аравія погодилися відновити дипломатичні відносини через сім років після їх розриву, повідомляє BBC.

Несподіване оголошення було зроблено після чотирьох днів переговорів між офіційними особами обох сторін у Китаї. Попередні спроби примирення двох країн були невдалими, але в п'ятницю, 10 березня, дві країни заявили, що відкриють посольства протягом двох місяців. Вони також відновлять відносини у сфері торгівлі та безпеки.

США з обережністю сприйняли цю заяву. Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що адміністрація підтримує «будь-які зусилля з деескалації напруженості в регіоні». Але він додав: «Ще невідомо, чи збирається Іран виконувати свої зобов’язання».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш подякував Китаю за посередництво в угоді.

Ізраїль, який закликав до максимального тиску на Іран через його ядерну програму, не прокоментував новину.

Саудівська Аравія розірвала дипвідносини з Іраном в січні 2016 року після того, як демонстранти штурмували її посольство в Тегерані. Днями раніше Саудівська Аравія стратила відомого шиїтського священнослужителя, що спровокувало демонстрації.

Відтоді Іран та Саудівська Аравія були суперниками в регіоні та намагалися стримувати прагнення одне одного до лідерства. Зокрема, Іран підтримує повстанців-хуситів у Ємені, які повалили уряд, підтримуваний Саудівською Аравією.