Росія купує боєприпаси й обходить санкції

У січні Іран передав Росії приблизно 100 млн куль та 300 тис. снарядів, які перевозили вантажні судна Musa Jalil та Begey під російським прапором. Вони вийшли з Ірану 10 та 12 січня. Видання Sky News з посиланням на джерела у британських спецслужбах повідомило, що кораблі пливли через Каспійське море, кілька днів перебували поблизу Туркменістану, а 27 січня прибули в російський порт «Астрахань».

За інформацією Sky News, кораблі перевозили боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, мінометів і кулеметів. «Іран направив два вантажних судна, на борту яких було приблизно 200 нових морських контейнерів із боєприпасами для російських бойових дій в Україні. Росія продовжує використовувати Іран як "тилову базу"», – розповіли джерела у британських спецслужбах.

У Sky News зазначили, що Іран міг передати Росії таку допомогу:

приблизно 100 мільйонів куль різного розміру, які окупанти використовують у пістолетах, автоматах та кулеметах;

гранати для гранатометів;

протитанкові ракети та мінометні снаряди різних розмірів;

артилерійські ракети;

приблизно 10 тисяч бронежилетів та шоломів.

Джерела у британських спецслужбах вважають, що Росія намагається обійти санкції, тому заплатила за боєприпаси готівкою. На інцидент відреагував посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. На його думку, цей факт доводить, що Росія відчуває дефіцит озброєння.

Зазначимо, що The Financial Times з посиланням на анонімні заяви західних посадовців пише про страх Росії купувати в Ірану балістичні ракети. Кремль остерігається, що Захід може передати Україні ракети ATACMS, які потрапляють у цілі на відстані до 300 км.