США бачать ознаки того, що Росія пропонує допомогти Ірану з ракетною програмою розглядає можливість надання винищувачів в обмін на військову допомогу. Про це директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс розповів у інтерв’ю телеканалу CBS.

За його словами, альянс між Росією та Іраном швидко розвивається і цей наратив він назвав «тривожним».

«Зараз він рухається досить швидкими темпами в дуже небезпечному напрямку, в тому сенсі, що ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні безпілотників, які вони використовують для заподіяння болю українському цивільному населенню і українській цивільній інфраструктурі. Ми знаємо, що вони надали боєприпаси для артилерії і танків», – сказав він.

Раніше Вільям Бернс заявляв, що США переконанні в тому, що Китай розглядає можливість надсилання летальної допомоги Росії, але остаточне рішення поки що не ухвалене.