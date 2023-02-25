З середини вересня Росія використовує у війні з україною ударні дрони Shahed

Росія, ймовірно, вичерпала всі запаси іранських ударних безпілотників, оскільки їхні запуски практично припинились. Про це йдеться в новому звіті розвідки міноборони Великої Британії.

Зазначається, що приблизно з 15 лютого Росія не використовувала ударні БПЛА у війні з Україною.

До цього ЗСУ повідомляли про збиття щонайменше 24 БПЛА Shahed-136 в період з кінця січня до початку лютого. Ще десятки БПЛА були знищені в перші кілька днів року.

«Відсутність розгортання БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас. Вочевидь РФ намагатиметься поповнити запаси», – йдеться у звіті розвідки.

Росія використовує ударні безпілотники перед масштабними ракетними обстріли, аби виявити місця дислокації української протиповітряної оборони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія домовляється з китайським виробником безпілотників про масове виробництво дронів-камікадзе для РФ.

5 лютого видання The Wall Street Journal писало, що Росія та Іран погодили створення на території Росії заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе. Планується, що він має виготовити 6 тисяч дронів у найближчі роки.