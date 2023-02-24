Впродовж останніх кількох тижнів у російсько-українській війні настав новий етап, який пов’язаний зі спробами Росії нав’язати Україні війну на виснаження. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в Twitter.

За даними розвідки, від 2014-го стратегічна мета Кремля в Україні, швидше за все, є незмінною: встановити контроль над своїм сусідом. У 2014-2021 роках вона домагалася цієї мети шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.

«24 лютого 2022 року Росія змінила новий підхід і почала повномасштабне вторгнення, намагаючись захопити всю країну та скинути її уряд», – зазначається у зведенні.

Втім, вже до квітня 2022-го у Москві усвідомили, що задуми не вдалися. Саме тому зосередилася на розширенні та оформленні свого панування над Донбасом та півднем.

«Росія досягла повільного та надзвичайно дорогого прогресу», – вважають у британській розвідці.

На думку аналітиків, Кремль, ймовірно, знову змінив свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована на виснаження української армії, а не на захоплення значної нової території. Водночас Москва, як і раніше, хоче повністю контролювати Україну.

Додамо, що міністр оборони Британії Бен Воллес стверджує, що у війні в Україні задіяно 97% усієї армії РФ. При цьому виснаження ворожих військ – на рівні Першої світової війни.