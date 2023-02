24 лютого – це не просто дата. Для українців це день, коли з неба почали падати ракети, а мирними містами почали їздити російські танки, які несуть руйнування та смерть. Сьогодні рівно рік, як в Україні почалась повномасштабна війна. Мільйони українців, рятуючи життя, покинули свої домівки – міста, які перетворились на руїни, як Маріуполь, чи стоять з незагоєними ранами, як Харків.

За цей рік ми пережили багато болю, тривоги і втрат. Наші мужні чоловіки та відважні жінки пішли на фронт, щоб боронити нашу землю та небо від російських загарбників. Ми об’єднались, вистояли та показали всьому світу приклад єдності та сили, які є в українського народу.

ZAXID.NET щоденно розповідає про підсумки кожного дня війни, зараз пропонуємо пригадати, яким був цей непростий рік. Разом ми обов’язково переможемо.

***

«Прокидайся, стріляють», «Почалося», «З тобою все добре?» Це лиш кілька фраз, з яких почався ранок 24 лютого 2022 року для багатьох українців. Уночі 24 лютого російський президент Владімір Путін оголосив війну Україні. Близько 05:00 перші вибухи були чутні у Києві та Харкові, росіяни обстріляли аеродроми в Коломиї та Івано-Франківську, завдали ракетного удару по трьох військових частинах на Львівщині. У Одесі, Сумах, на Херсонщині були перші загиблі.

З першого дня повномасштабного вторгнення українці масово пішли до військкоматів. На фото черга до військкомату в Тернополі (фото Терен)

Українці були дезорієнтовані, адже в одним момент вибухи лунали по всій країні: на сході, в центрі, на півдні та заході. Почалась паніка, люди масово знімали готівку, купували їжу, а також виїздили за кордон.

У великих українських містах містяни ховались від обстрілів у метро (фото з Харкова Олени Рудої)

В Україні лунали сигнали повітряної тривоги, ввели воєнний стан та почали запроваджувати комендантську годину. Міста заявляли про першу готовність приймати біженців. На дорогах почали встановлювати блокпости. Людей закликали шукати та знищувати ворожі мітки, а також долучатись до патрулювання вулиць.

Дівчинка стоїть перед своїм будинком у Києві, який зруйнувала російська ракета (фото UNICEF)

До того, що повномасштабне вторгнення відбудеться так блискавично не був готовий ніхто (принаймні цивільні). У перші ж дні бої точились уже біля Києва, війська РФ використовували захоплену українську техніку для проникнення у тил, але наші захисники їх знищували.

26 лютого російський снаряд влучив у 25-поверховий житловий будинок в Києві

У перші дні повномасштабного вторгнення росіяни повністю знищили у Гостомелі найбільший у світі літак АН-225 «Мрія».

Знищений літак АН-225 «Мрія» у Гостомелі (фото АР)

Росіяни цинічно завдавали ударів по цивільній інфраструктурі, багатоповерхівках та розстрілювати мирних українців. Так, 25 лютого росіяни розстріляли під Новою Каховкою родину з п'яти людей: трьох дорослих та діток віком 6 років та 1,5 місяці, які намагались втекти від війни.

Українці з перших днів вражали увесь світ своєю силою та незламністю. Наші мужні військові та цивільні ставали на оборону міст та сіл і знищували цілі колони російської техніки, показавши, що окупантам не вдасться захопити Україну.

Знищена колона російської техніки на вулиці Бучі (фото «Радіо Свободи»)

Ми пам’ятаємо про мужність кожного захисника. Морський піхотинець Віталій Скакун підірвав Генічеський автомобільний міст на Херсонщині разом із собою, щоб зупинити колону російських танків. Ми пам’ятаємо про «Привида Києва» та відважних українців, які самотужки зупиняли танки та збивали дрони банками з огірками.

Новонароженні хлопчики-близнюки сплять у підвалі київського Охматдиту в перші дні війни

2 березня мешканці міста Енергодар не впустили російських військових у місто. Тисячі людей з прапорами України заблокували російській техніці в’їзд у місто, скандуючи «Слава Україні! Героям Слава!».

Вранці 1 березня російські війська завдали авіаудар по центральній площі Харкова – Майдану Свободи. Ракета влучила в будівлю Харківської ОДА. Одразу було відомо про десятьох загиблих та близько 20 поранених. Харківщина фактично щоденно потерпала від ворожих атак.

Ми щодня читали новини, рахували вбитих окупантів, мертвих російських генералів та щиро раділи від відео зі знищеною ворожою технікою. У нас йшли мурашки по шкірі від кількості загиблих, від кожного удару по мирному місту чи селу нас переповнювала злість.

Українські поля, усипані сотнями вирв від артилерійських снарядів (фото Maxar)

Ми носили речі та продукти в гуманітарні штаби, плели маскувальні сітки, облаштовували укриття в підвалах та знайомились з сусідами. А хтось в цей час під обстрілами покидав свій дім та молився, щоб добратись живим до безпечного місця.

Маскувальні сітки плетуть у музеях, церквах, бібліотеках, будь-де. На початку війни охочим допомогти подекуди навіть доводилось відмовляти, бо волонтерів було більш, ніж достатньо

Ми просили НАТО закрити нам небо та збивали ворожі ракети, дрони, штурмовики. На початку березня Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха стали першими містами-Героями України.

Українці за кордоном виходили на мітинги, щоб привернути увагу до війни

Наш Маріуполь. Місто, яке росіяни фактично знищили, а кількості вбитих у ньому людей ніхто не може сказати напевно. У березні на дитячу лікарню та пологовий у Маріуполі скинули бомби. Частина медзакладу була вщент зруйнована.

Вагітну жінку на ношах виносять із розтрощеної лікарні в Маріуполі (фото Evgeniy Maloletka/AP)

Російські військові цілеспрямовано розбомбили Драматичний театр у Маріуполі. Там перебували сотні людей, які опинились під завалами, частина загинула. Окупантів не зупинив напис «Діти» у дворі будівлі, який було видно з неба.

Перед драмтеатром у Маріуполі був напис «Дети», який було видно з неба. Окупанти цілеспрямовано били по цивільних

Росіяни нещадно стирали Маріуполь з лиця землі. Ще у березні місцева влада повідомляла, що російські загарбники зруйнували Маріуполь на 90%. Полк «Азов» у наприкінці березня опублікував відео з дрона, де видно масштаби руйнувань міста російською армією. На записі видно, що у місті фактично не залишилось вцілілих будинків. Ті будівлі, що не перетворились у руїни, залишились без вікон та окремих поверхів.

Після того, як російські окупанти увійшли в Херсон, тисячі місцевих об’єднались під величезним прапором України, називали росіян фашистами та просили покинути місто. Українці незламні і мешканці Херсона, які в окупації виходили на мітинги з українськими прапорами – яскравий цьому приклад.

Херсонці під час окупації виходили на мітинги з українськими прапорами(фото УП)

Росіяни завдали ракетного удару по Яворівському полігону на Львівщині. Внаслідок атаки загинули 35 людей, ще 134 отримали поранення різного ступеню важкості.

Унаслідок атаки по Яворівському полігону близько 40 військових загинули, ще понад 130 – поранені

На початку війни ми познайомились з керівниками українських областей, особливо українцям до душі припав очільник Миколаївщини Віталій Кім. Олексій Арестович заспокоював багатьох українців, ну а казки про Чорнобаївку дуже цьому сприяли. Володимир Зеленський та Віталій Залужний теж займають почесне та не останнє місце у цьому переліку.

ЗСУ звільняли міста та села з-під російської окупації. 28 березня звільнили Ірпінь, 1 квітня – Бучу, наступного дня окупантів викинули з усієї Київської області. Проте радість, яку мали б відчувати в цей момент українці, затьмарювали жах та ненависть, адже стало відомо, що в одній лише Бучі росіяни розстріляли сотні мирних мешканців. Їх вбивали просто на вулиці, декому зв’язували руки і стріляли в потилицю, частина вбитих – неповнолі.

8 квітня російські військові обстріляли залізничний вокзал в Краматорську, де на евакуацію чекали близько 4 тисяч мирних мешканців. Одразу було відомо про 57 загиблих, ще 114 отримали поранення.

Унаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська загинули щонайменше 50 людей, ще більше сотні поранені (фото АР)

13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по російському ракетному крейсеру «Москва». Поблизу острова Зміїний ракети «Нептун» влучили у корабель та завдали йому серйозних пошкоджень.

ЗСУ завдали ракетного удару по крейсеру «Москва» (фото OSINTtechnical)

16 травня вдалось вперше вивезти поранених українських військових з території металургійного комбінату «Азовсталь» в Маріуполі. Автобуси з першими пораненими поїхали в госпіталь на тимчасово окуповану територію.

У червні росіяни вдарили ракетами по ТРЦ в Кременчуку. У торговому центрі, де були понад тисячу людей, спалахнула сильна пожежа.

У червні росіяни вдарили ракетами по ТРЦ в Кременчуку, де спалахнула сильна пожежа (фото ДСНС)

Українці за цей рік показали світу такий приклад єдності, на який варто рівнятись. Наші діти продавали лимонад, співали на вулицях та збирали гроші для ЗСУ. Малі донати важливі – інакше як би нам вдалось зібрати 600 млн грн аж на чотири байрактари за три дні? Турецький виробник настільки розчулився єдністю українців, що надав нам їх безкоштовно, а зібрані кошти фонд витратив на купівлю супутника.

Сергій Притула обіймає один з байрактарів, які Туреччина безкоштовно передала Україні. Українці зібрали гроші на них за три дні

У 2022 році усі українці полюбити бавовну і чекають її щодня.

У липні острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України.

На острові Зміїний знову замайорів український прапор

14 липня завдали потужного удару росіяни по центру Вінниці. Росіяни вдарили крилатими ракетами по офісному центру і паркінгу біля місцевого будинку побуту. Було відомо про 23 загиблих та 64 госпіталізованих.

У вересні ЗСУ звільнили з-під окупаціії десятки населених пунктів на Харківщині. Звільнили Куп’янськ, Ізюм, де виявили одне з найбільших поховань мирних мешканців.

Масове поховання в Ізюмі, фото «Настоящего времени»

Росіяни втекли з Кремінної на Луганщині, а також ЗСУ звільнили Лиман на Донеччині. Станом на жовтень ЗСУ звільнили понад 600 населених пунктів на Херсонщині і Харківщині. А у листопаді ми дочекались звільнення Херсона, який був під окупацією понад вісім місяців!

Ми повертаємо українських захисників з полону. Унаслідок одного з таких обмінів у вересні вдалось повернути з російського полону командирів «Азовсталі» та ще 210 військових. Денис Прокопенко «Редіс», Сергій Волинський «Волина», Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко до кінця війни перебуватимуть в Туреччині. Українських героїв обміняли на Медведчука та 55 російських військових.

Восени росіяни почали масовані атаки по енергетичних об’єктах по всій Україні, через що міста на нетривалий час були повністю знеструмлені.

Львів без електропостачання після однієї з масованих атак (фото ЛМР)

Українці навчились жити за графіком планових відключень світла, купували свічки та генератори, щоб обігріти домівки чи для роботи бізнесу. Ми вийшли з зони комфорту та не зламались. Краще без світла, але в мирній і незалежній країни.

Мешканці львівської багатоповерхівки заряджають телефони від генератора (фото Олега Вощинкіна)

Протягом повномасштабної війни Україна отримує потужну підтримку союзників: це і гуманітарна допомога та прийом біженців за кордоном, санкції, військова та фінансова допомога, інформаційна підтримка. Українці вдячні кожному, хто підтримав та продовжує підтримувати нас у цій війні.

Минув рік повномасштабної війни, яка змінила та об’єднала мільйони українців.