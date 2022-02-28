Від початку російського вторгнення один український пілот-винищувач на МіГ-29 збив уже 10 ворожих літаків. Його називають «Привидом Києва», справжнього імені не розголошують із міркувань безпеки. Відомо лише, що він є одним із досвідчених військових пілотів, які повернулся у стрій з запасу.

фото СБУ

Хроніка вторгнення Росії. День п'ятий – у прямій трансляції ZAXID.NET