«Привид Києва» **********. Цифра дня
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Від початку російського вторгнення один український пілот-винищувач на МіГ-29 збив уже 10 ворожих літаків. Його називають «Привидом Києва», справжнього імені не розголошують із міркувань безпеки. Відомо лише, що він є одним із досвідчених військових пілотів, які повернулся у стрій з запасу.
фото СБУ
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