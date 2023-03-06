Тактичні іранські ракети Fateh-110

Росія поки не наважується купити в Ірану балістичні ракети. Москва побоюється, що через це Захід передасть Україні далекобійну зброю, пише The Financial Times із посиланням на джерела серед західних посадовців.

За їх даними, влада Ірану відкрита для подальшої військової співпраці з Росією. За оцінками країн НАТО, однією з причин рішення Москви не купувати ракети є загроза передання Україні ракет ATACMS, які здатні стріляти на відстань до 300 км.

За даними видання, останнім часом Сполучені штати посилили попередження Тегерану щодо співпраці з Росією. Посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що західні союзники вважають ці відносини «вкрай тривожними».

«Це ситуація, яка, очевидно, дуже непокоїть усіх нас. Це тема для розмови всередині альянсу. І ми продовжуватимемо посилати сигнали Ірану про небезпеку матеріальної підтримки Росії в її нападах і війну в Україні», – зазначила Сміт.

Проте посадовці зазначають, що Росія може змінити свою позицію щодо купівлі ракет на тлі нестачі боєприпасів та падіння власного виробництва.

Один із чиновників додав, що серед російських військових іще наприкінці 2022 року виникла стурбованість щодо здатності вести війну, адже станом на тоді російські запаси керованих ракет та артилерії вже скоротилися вдвічі.

Іран може передати Росії балістичні ракети малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.