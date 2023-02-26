26 лютого до Києва вперше прибув очільник МЗС Саудівської Аравії Файсал бін Фархан Аль Сауд

Саудівська Аравія виділить Україні допомогу на 400 млн доларів. Відповідну угоду 26 лютого підписали президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принц Файсал бін Фархан Аль Сауд.

26 лютого очільник МЗС Саудівської Аравії прибув із офіційним візитом до Києва. Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

«Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу. Дякую за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності», – повідомив за результатами зустрічі Володимир Зеленський.

Зазначається, що Саудівська Аравія виділить Україні 400 млн доларів допомоги, з яких 100 млн доларів – це гуманітарна допомога, а 300 млн доларів – нафтопродукти.

«Зокрема, йдеться про спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку», – уточнив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.