Тегеранський суд у неділю, 13 листопада, виніс свій перший смертний вирок через протести, які тривають у країні вже два місяці. Як пише «Радіо Свобода», обвинуваченого засудили до смертної кари за «підпал урядової будівлі, порушення громадського порядку, зібрання та змови з метою вчинення злочину проти національної безпеки», а також за те, що він – «ворог Бога».

Нагадаємо, масові протести проти влади почалися в Ірані у вересні після смерті 22-річної Махсі Аміні, яку закатували функціонери поліції моралі за неносіння хіджабу. Хоча розпочали протести молоді жінки, які зривали і спалювали хіджаби та привселюдно обрізали своє волосся, до них доєдналося багато молодих чоловіків. Загалом протести в Ірані переросли у протести за права людини і проти пригноблення людей владою.

Влада Ірану розгорнула репресії проти протестувальників, в результаті яких затримали тисячі людей. Інформаційне агентство правозахисників HRANA повідомило, що станом на 5 листопада під час заворушень загинули 318 протестувальників, у тому числі 49 неповнолітніх. Уряд Ірану не бере на себе відповідальність за ці смерті і в більшості випадків пояснює їх самогубствами, хворобою та нещасними випадками.

Тиждень тому, 6 листопада, меджліс Ірану проголосував за резолюцію, в якій визнають учасників протестів проти режиму аятоли Алі Хамінеї «мохаребами» – так в шаріаті називають «ворогів Бога». Таке визнання передбачає смертну кару. До страти можуть засудити близько 14 тисяч людей, які протестують проти влади.