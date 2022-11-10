Командувач Повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Ірану Аміралі Хаджізаде заявив про розробку Іраном першої гіперзвукової балістичної ракети. Про це пише «Європейська правда», з посиланням на державне іранське агентство IRNA.

«Ця нова ракета пройде через усі системи протиракетної оборони, і я не думаю, що протягом десятиліть будуть технології, здатні протистояти їй», – заявив Хаджізаде.

Він також додав, що ця ракета є рішенням для знищення протиракетних систем противника та «значним стрибком» у цій сфері.

Гіперзвукова зброя може рухатися зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Наразі не було жодних повідомлень про випробування такої ракети Іраном. Хоча Іран розвинув велику вітчизняну збройну промисловість в умовах міжнародних санкцій і ембарго, західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої збройові можливості, зазначає агентство Reuters.

Ця заява була зроблена після того, як США висловили свою стурбованість тим, що Росія може придбати іранські ракети класу «земля-земля» для використання в Україні на додаток до безпілотників, які вона вже купила у Тегерану.

Зокрема, українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети «Fateh-110» та «Zolfaghar» і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

Як інформував ZAXID.NET, Росія перевезла до Ірану 140 млн євро готівкою та зразки британської й американської зброї, які були захоплені в Україні. За це Іран надав РФ безпілотники, які використовує для ударів по українській інфраструктурі.