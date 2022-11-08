Поліція затримала вже близько 14 тисяч учасників антиурядових протестів в Ірані, утім, ті не стихають

227 із 290 членів меджлісу Ірану у неділю, 6 листопада, проголосували за резолюцію, в якій визнають учасників протестів проти режиму аятоли Алі Хамінеї «мохаребами» – так в шаріаті називають «ворогів Бога». Про це повідомляє Iran International. Таке визнання передбачає смертну кару.

Окрім того, іранський режим називає антиурядові протести «заворушеннями, підбуреними США та іншими ворогами», які буцімто надають протестувальникам зброю і фінансову підтримку. Учасників протестів також звинувачують у «корупції», «змові проти національної безпеки», «конфронтації з Ісламською Республікою» та порушенні безпеки країни. Члени меджлісу, які підтримали резолюцію, також порівняли протестувальників з терористами ІДІЛу.

У резолюції, що закликає судові органи Ірану «легально застосувати» жорстке покарання у вигляді страти, аби «дати протестувальникам урок», ідеться про людей, яких вже затримали за участь у протестах – таких є близько 14 тисяч. Також члени іранського парламенту закликали покарати політиків, причетних до протестів, проте без уточнень імен.

Нові масові протести проти влади почалися в Ірані у вересні, після смерті 22-річної Махсі Аміні, яку, ймовірно, закатували функціонери поліції моралі за публічне відкриття волосся, адже режим аятоли Алі Хамінеї запровадив шаріат як офіційну правову систему в країні, що зобов’язує жінок ретельно ховати волосся під хустиною – хіджабом. Хоча розпочали протести молоді жінки, часто це навіть школярки, які зривали і спалювали хіджаби і привселюдно обрізали своє волосся, та до них доєдналося багато молодих чоловіків. Загалом протести проти хіджабів в Ірані переросли у протести за права людини і проти пригноблення людей владою.

Аятола Алі Хамінеї – верховний лідер Ірану – перебуває на посаді з 1989 року. До того він 8 років був президентом Ірану – другою людиною в країні після аятоли Хомейні. За час правління Хамінеї в Ірані неодноразово виникали протести, але усі вони жорстоко придушувались. Цього разу поліція також стріляла у протестувальників, викрадала і катувала їх, вбивала. Загалом вбито вже понад 300 учасників протестів, серед яких 49 – неповнолітні. Утім, іранці, які хочуть свободи від авторитаризму, не зупиняються.

Зараз Алі Хамінеї, який є прибічником консервативного ісламу, 83 роки. До Ісламської революції в Ірані, що тривала упродовж 1978-79 років, Іран був монархією. Останній шах Ірану Паглеві у зовнішній політиці орієнтувався на США і проводив «вестернізацію» країни, водночас шах був відомий недбалим ставленням до державного бюджету та репресіями опозиції, що, зрештою, скинула його і запровадила Ісламську республіку, а з нею і шаріат.