З Ісландії для військовослужбовців Збройних сил України надійшла допомога – близько 12 тис. одиниць різноманітного зимового одягу, зокрема шкарпетки, светри з мериносової вовни, шапки, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг.

«В "країні гейзерів" було організовано загальнонаціональний марафон із в’язання населенням, зокрема шкарпеток і светрів із вовни для Збройних сил України. До цього процесу безпосередньо долучилося і керівництво Ісландії», – повідомив у середу, 21 грудня, Генштаб ЗСУ.

Там зазначили, що зараз вантаж обліковується, розподіляється і видається представниками Сил логістики ЗСУ. Левова частка одягу піде у дві бойові бригади. Частина буде передана до військових госпіталів, пожежним і ремонтникам.

До слова, в Ісландії проживає менш як 500 тис. людей, але країна також приймає українських біженців.