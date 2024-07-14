21-річний Карлос Алькарас виграв у Лондоні свій четвертий титул Великого шлему

Іспанський тенісист, колишня перша і теперішня третя ракетка світу Карлос Алькарас захистив минулорічний титул чемпіона Вімблдону. Як і минулого року, у фіналі він зустрівся з легендарним сербським тенісистом Новаком Джоковичем, проте якщо у 2023 році для визначення переможця знадобилися всі пʼять сетів, то цьогоріч – тільки три.

Вімблдон-2024, фінал

Карлос Алькарас (Іспанія, ATP 3) – Новак Джокович (Сербія, ATP 2) – 3:0 (6:2, 6:2, 7:6).

Перші два сети Карлос Алькарас взяв без особливих проблем, починаючи з брейків на перших подачах. Він феєрив на корті, тоді як Новак Джокович виглядав цілком безпорадно. Така ситуація була досить нетиповою, враховуючи рівень тенісу, який показував Джокович впродовж турніру попри операцію на коліні, перенесену півтора місяця тому після Ролан-Гаррос. Крім того, на Вімблдоні він зіграв на один матч менше, ніж Алькарас, адже Алекс де Мінор знявся з чвертьфіналу через травму. Проте за два сети в сербського тенісиста була тільки одна можливість зробити брейк, яку він не реалізував, натомість у Алькараса – 8, з яких він реалізував 4.

У третьому сеті, здавалося, Новак Джокович може переломити хід гри. Він вигравав усі чотири свої подачі та вів у рахунку. Але у 9 геймі Карлос Алькарас зробив брейк та подавав на матч. Проте через хвилювання та наполегливість опонента йому це тричі не вдалося. Доля матчу і титулу вирішилася в тай-брейку, який Карлос виграв упевнено 7:4.

У підсумку 21-річний Алькарас на 37-річний Джокович зберегли свої поточні сходинки у рейтингу ATP – третю та другу відповідно, їх розділяє 330 очок. Лідерство зберігає Яннік Сіннер, який у чвертьфіналі Вімблдону поступився росіянину Даніілу Медвєдєву, якого, у свою чергу, у півфіналі вибив Карлос Алькарас.

Додамо, що у неділю, 14 липня, крім фіналу Вімблдону у чоловічому одиночному розряді, відбудеться ще один важливий фінал для іспанських спортивних вболівальників. Збірна Іспанії з футболу в Берліні зустрінеться у фіналі Євро-2024 зі збірною Англії. Стартовий свисток прозвучить о 22:00.