З 27 липня українці зможуть потрапити до Іспанії, відповідно до рекомендацій Ради ЄC. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як вказано на інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ України, громадяни віком від 12 років, які подорожують до Іспанії, мають надавати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу, діагностичну довідку (негативний результат ПЛР-тестування за 72 години до в’їзду або негативний результат швидкого тестування за 48 годин до в’їзду) або довідку про одужання.

Вакцинованим українцям потрібно буде надати сертифікат про отримання повного курсу щеплення вакциною, яка визнана Європейським агентством лікарських засобів або Всесвітньою організацією охорони здоров’я, та якщо після отримання останньої дози минуло понад 14 днів.

Усі пасажири, зокрема й діти, які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, мають завчасно заповнити формуляр санітарного контролю та отриманий QR-код.

Останній треба буде надати на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії.

Детальніше з умовами подорожей для українців можна ознайомитись за посиланням.