Ціна реставрації 165-річної церкви - майже 19 млн грн

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності провів тендер з пошуку підрядника для реставрації історичної каплиці на вул. Клепарівській, 35. За результатами тендеру, оприлюдненими в системі електронних закупівель Prozorro, переможцем торгів стало ТОВ «Компанія Інстал груп» зі Старого Самбора. Між замовником і переможцем очікується підписання договору.

Як повідомляв ZAXID.NET, ідеться про каплицю, збудовану разом з колишнім Будинком військових інвалідів у 1860-му році архітектором Теофілом фон Гансеном і освячену в 1863-му. Сьогодні в комплексі розташовані корпуси Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, а каплиця належить ПЦУ.

Очікувана ціна закупівлі становила 19,06 млн грн. Переможець торгів зголосився виконати роботи за 18,9 млн грн, тобто лише на 160 тис. грн дешевше.

За даними сервісу YouControl, ТОВ «Компанія Інстал груп» належить колишньому директору ЛКП «Львівствітло» Руслану Милянику. Ця ж фірма займалась ремонтом приміщення, облаштуванням тиру і будівництвом укриття у львівському ліцеї імені Героїв Крут.

Будівництво укриття частково – 46 млн з 55 млн – фінансується коштом програми Ukraine Facility, яку реалізує Євросоюз для підтримки України. Під час перевірки договорів на це будівництво Бюро економічної безпеки виявило завищення цін в кошторисі на понад 8,5 млн грн. Працівники БЕБ звернулися до місцевої влади з рекомендацією зменшити суму договору, після чого кошторис переписали.

Додамо, що в 2024-25 роках Львівський державний університет безпеки життєдіяльності активно реконструює свої корпуси, майстерні і територію. За майже два роки, згідно з інформацією в Prozorro, навчальний заклад провів тендерів на реконструкцію, надбудову, ремонт тощо на понад 180 млн грн.