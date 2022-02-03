Львівська лікарня «Охматдит» отримала сучасний назофаринголарингоскоп для обстеження дітей

IT-компанія ELEKS купила та передала у Львівську обласну дитячулікарню «Охматдит» назофаринголарингоскоп. Про це 2 лютого повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook. Прилад допоможе легко оглянути дітям порожнини носа, глотки та гортані.

Щоб зібрати необхідну суму для купівлі приладу, у травні минулого року ELEKS розпочав внутрішній спортивний челендж. Кілометри, які пробігали чи проїжджали на велосипеді працівники компанії, конвертувались у гроші: за 5 км бігу нараховували 30 грн, за 5 км поїздки на велосипеді – 10 грн. У результаті 155 працівників компанії стали учасниками челенджу і зібрали близько 330 тисяч гривень.

За зібрані гроші компанія придбала назофаринголарингоскоп – обладнання, яке необхідне для легшого огляду порожнини носа, глотки та гортані. Обладнання уже передали Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит».

ELEKS – львівська IT-компанія, що надає послуги з розробки програмних продуктів. Допомога львівській лікарні стала складовою ініціативи «30 добрих справ», яку компанія започаткувала у 2021 році на честь свого 30-річчя.