Зруйнований внаслідок російських обстрілів залізничний вокзал у Костянтинівці Донецької області

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні [Antonio Tajani] оголосив про виділення 140 млн євро [понад 6 млрд грн] на відбудову української інфраструктури. Виділення допомоги Антоніо Таяні анонсував під час конференції з питань відбудови України у вівторок, 11 червня, інформує «Радіо Свобода».

За словами Антоніа Таяні, Італія готова підтримувати Україну не тільки у військовому плані, але і в інших сферах, а тому надасть пакет допомоги на 140 млн євро. Він направлений на відновлення та розвиток української інфраструктури. Зокрема, частину грошей спрямують на відбудову Спасо-Преображенського кафедрального собору, який був частково зруйнований внаслідок російських обстрілів Одеси у липні 2023 року.

«Новий пакет на 140 мільйонів євро для інфраструктури, залізниці, охорони здоров’я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також розмінування. Це нове рішення італійського уряду», – повідомив Антоніо Таяні.

Антоніо Таяні наголосив, що для відновлення української інфраструктури потрібно захистити її за допомогою системи протиповітряної оборони. Тому країна передасть Україні додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, що призначений для перехоплення балістичних ракет.

«Першочергова стратегія для відновлення, для реконструкції – це захист української інфраструктури, українських будівель за допомогою системи протиповітряної оборони. І тому я хочу повідомити вам, що Італія готова відправити новий військовий пакет із SAMP/T для протиповітряної оборони України», – сказав Антоніо Таяні.

Зазначимо, що SAMP/T – наземний зенітний ракетний комплекс франко-італійського виробництва, що застосовує ракети сімейства Aster. Ця система ППО може відстежувати та перехоплювати десятки цілей одночасно. І є єдиною системою європейського виробництва, яка задтна перехоплювати балістичні ракети.