«АрселорМіттал Кривий Ріг» отримав позов на 7 млрд євро

Управитель італійської металургійної компанії Acciaierie d’Italia подав позов проти її колишнього власника – корпорації ArcelorMittal з вимогою відшкодувати збитки на суму 7 млрд євро, повідомляє Financial Times.

У позові йдеться про неналежне управління активами компанії у період, коли вона перебувала під контролем ArcelorMittal. Адміністратори Acciaierie d’Italia стверджують, що фінансові проблеми підприємства стали наслідком свідомої та тривалої стратегії, спрямованої на систематичне виведення фінансових ресурсів на користь материнської структури.

Важливо. ArcelorMittal є одним із найбільших металургійних холдингів світу та володіє ключовими активами в Україні, зокрема металургійним комбінатом «АрселорМіттал Кривий Ріг» – найбільшим меткомбінатом країни.

Acciaierie d’Italia, раніше відома як ILVA, була заснована у 1905 році в Генуї. У 1995 році її основні активи, зокрема металургійний комбінат у Таранто – найбільший у Європі, придбала група Gruppo Riva. Згодом підприємство перейшло під контроль ArcelorMittal.

У 2024 році Acciaierie d’Italia була передана під державний контроль Італії. У першій половині 2026 року планується продаж мажоритарної частки компанії американському інвестиційному фонду Flacks Group, водночас держава Італія збереже 40% акцій. Майбутня угода передбачає інвестиції обсягом 5 млрд євро та повернення компанії історичної назви ILVA.