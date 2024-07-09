Наступного тижня Жасмін Паоліні дебютує у топ-5 рейтингу WTA

На Вімблдоні-2024 відбулися перші півфінальні матчі в одиночному розряді серед жінок. У другому матчі дня фіналістка Ролан-Гарросу 2024 італійка Жасмін Паоліні менш ніж за годину у двох сетах перемогла американку Емму Наварро, яка у попередньому раунді вибила з турніру другу ракетку світу Коко Гофф.

Таким чином Паоліні стала першою італійською тенісисткою, якій вдалося пробитися у півфінал травʼяного мейджору. Раніше ще чотири її співвітчизниці зупинялися на стадії чвертьфіналу. У півфіналі 11 липня Жасмін Паоліні зустрінеться з хорваткою Донною Векич, яка у трьох сетах перемогла новозеландку Лулу Сан.

Вімблдон, 1/4 фіналу

Жасмін Паоліні (Італія, WTP 7) – Емма Наварро (США, WTP 17) – 6:2, 6:1.

Додамо, що обидві тенісистки проводять свій найкращий сезон. Паоліні, окрім виходу у фінал Ролан-Гарросу, може похвалитися титулом WTA 1000 в Дубаї і навіть за умови програшу у півфіналі Вімблдону підніметься на 5 сходинку рейтингу WTA.

Водночас Наварро зараз посідає рекордну для себе 17 сходинку, а у live-рейтингу піднялася на 14-ту, проте її ще можуть відсунути нижче інші учасниці Вімблдону – Донна Векич та українка Еліна Світоліна (у разі перемоги в турнірі), а також чешка Барбора Крейчикова (у разі виходу у фінал). Для Емми Наварро вихід у чвертьфінал Вімблдону – найкращий результат на турнірах Великого шлему.

Додамо, що 10 липня відбудуться ще два півфінальні поєдинки у жіночому одиночному розряді: Еліна Світоліна спробує перемогти поточну четверту ракетку світу Єлєну Рибакіну з Казахстану, а Барбора Крейчикова позмагається з латвійкою Єленою Остапенко.