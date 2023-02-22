Рецепти
Італійські ньокі з картоплі. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Ньокі – дуже зручна страва. ЇЇ можна зберігати в морозилці як напівфабрикат, запікати, відварювати, подавати як основну страву чи як гарнір. Соуси можна знайти тут, тут або тут.
Інгредієнти:
- картопля 4-5 шт.
- яйце 1 шт.
- сіль за смаком
- борошно 2-3 ст. л.
Можна подати ньокі з будь-яким соусом або запекти з сиром (фото Esty)
Картоплю відварити в мундирі. Потовкти, як на пюре, посолити, додати яйце та борошно (щоб тісто добре ліпилось, але якщо покласти забагато борошна, то вийде галушка), перемішати.
Зробити з тіста ковбаски, порізати. Скачати кульки, зробити пласкими та притиснути кожний шматок виделкою (завдяки цьому ньйокі краще вбиратимуть соус). Відварити в підсоленій воді.
Подавати з будь-яким соусом як для пасти. Можна запекти з сиром або з грибами.
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