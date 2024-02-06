СБУ затримала колишнього українського розвідника Романа Червінського у квітні 2023 року

У вівторок, 6 лютого, на сесії депутати Івано-Франківської міської ради прийняли звернення до Верховної Ради щодо політичних переслідувань Романа Червінського.

У документі франківські депутати просять забезпечити екс-розвіднику, якого утримують в одиночній камері, «права і свободи громадянина», наголошуючи на тому, що утримання Романа Червінського за ґратами є «політично вмотивоване».

«247 днів Герой-розвідник Червінський Роман Григорович перебуває під вартою за абсолютно необґрунтованою підозрою, яку ми, депутати Івано-Франківської ради, розглядаємо як політичні переслідування. Романа Червінського утримують в одиночній камері без права побачитись з рідними. Окрім цього, стан здоров’я Червінського Р. Г. значно погіршився. Суди зумисне затягують розгляд справи, а правоохоронці відмовляють у наданні належної медичної допомоги. Сьогодні ми не маємо права мовчати на знущання з того, хто розповів суспільству правду про зрив спецоперації із захоплення найманих вбивць ПВК «Вагнер», – йдеться у зверненні Івано-Франківської міської ради.

Також міські депутати просять комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності ініціювати створення тимчасової слідчої комісії для «розслідування фактів зловживань та порушення законів України керівництвом органів досудового розслідування та суду».

Колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський – один із розвідників, які організовували операцію із затримання російських бойовиків групи «Вагнер», полковник СБУ, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ, колишній в. о. командира військової частини ССО

СБУ затримала Романа Червінського у квітні 2023 року. Його запідозрили у невдалій спробі викрадення російського літака, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині. Суд взяв під варту Романа Червінського без альтернативи внесення застави.

28 грудня 2023 року Офіс генпрокурора повідомив Роману Червінському про ще одну підозру – у шахрайстві, нібито він, прикидаючись посадовцем ДФС, намагався заволодіти 100 тис. доларів підприємця.