Матвій і Юстина з перинатального центру Львова поїхали додому

Із Львівського обласного перинатального центру виписали двійнят, які першими в Україні народилися завдяки державній програмі з допоміжних репродуктивних технологій. Матвій та Юстина – так назвали дітей щасливі батьки.

«Ігор та Ірина з Городка довго мріяли про дітей. Шлях подружжя був нелегким, але вони вірили, шукали можливості та одними з перших зголосилися взяти участь у державній програмі. І нині тримають на руках своє щастя. Нехай малеча росте здоровою, щасливою та під мирним українським небом», – написав 29 січня голова ЛОВА Максим Козицький.

Втілити мрію подружжя стати батьками вдалося спеціалістам Львівського обласного перинатального центру завдяки пакету медичних послуг із допоміжних репродуктивних технологій у межах Програми медичних гарантій. Двійнята народилися 16 січня 2025 року. Це перші діти, які народилися завдяки цій програмі, а загалом з березня 2024 року таким шансом на Львівщині скористалися вже 250 пар.

Львівський перинатальний центр – перший комунальний заклад в Україні, на базі якого вже два роки функціонує відділення допоміжних репродуктивних технологій. Все необхідне для цього відділення закупили за кошти обласного бюджету та власні кошти Центру. У перинатальному центрі створили повний цикл надання допомоги подружнім парам – від планування вагітності до пологів та супроводу дітей педіатром.

За останні 10 років рівень народжуваності в Україні впав майже на 40%. Повномасштабна війна загострила демографічну кризу. Попри такі труднощі, у Львівському обласному перинатальному центрі торік зʼявилися на світ понад 4900 дітей. Це майже на 6% більше, ніж в 2023 році.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який приїхав до Львова на виписку двійнят, повідомив, що нині вже майже 2000 українок скористалися цією безоплатною медичною послугою. Понад 1100 жінок завагітніли. Послуга з лікування безпліддя надається у 20 медичних закладах країни, які законтрактовані із НСЗУ на цей пакет: у Києві, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській областях.