Із львівського аеропорту майже добу не може вилетіти літак на Анталію

Близько 145 пасажирів залишаються заблокованими у львівському аеропорті

Із аеропорту у Львові майже добу не міг вилетіти літак авіакомпанії Bukovyna Airlines, який на замовлення туристичної компанії Join Up! здійнює рейс до Анталії (Туреччина). Вилетіти на Анталію пасажири мали б ще о 15:30 суботи, 18 травня, однак із незрозумілих причин цей рейс двічі переносили – спершу на 20:00, а згодом на 05:30 неділі, 19 травня. За інформацією львівського аеропорту, ввечері суботи літак не міг вилетіти, бо не було всіх необхідних бортпрацівників, а вранці неділі виявилося, що компанія YanAir, літак якої надали пасажирам замість Bukovyna Airlines, не має права здійснювати польоти в Туреччину.

Після узгодження формальностей літак зі Львова вилетів об 11:24.

Затримка рейсу до Анталії виникла через технічну несправність літака, який вчора вдень прилетів із Анталії до Львова: туроператор Join Up! ввечері 18 травня повідомив, що через проблеми під час посадки рейсу BKV 2170 «Анталія-Львів» переносяться два наступні рейси – зі Львова до Анталії та до Києва.

«18 травня на рейсі BKV 2170 «Анталія-Львів» під час заходу на посадку у аеропорт Львова спрацювала система подачі кисню в салон. Всі пасажири в порядку, знаходяться у безпеці. По факту інциденту проводиться розслідування відповідними держаними органами. Більш детальна інформація буде надана після отримання його результатів. У зв`язку з цим відбудуться зміни у розкладі наступних рейсів, для яких буде наданий резервний борт», – заявила прес-служба туроператора.

Додатковий борт на Анталію зі Львова мали подати до 20:00, але згодом годину вильоту перенесли на 05:30 наступного дня. Та навіть станом на 10:00 неділі на сайті львівського аеропорту вказано, що рейс на Анталію авіакомпанії Bukovyna Airlines затримується.

Пасажири цього рейсу розповіли виданню «Четверта студія», що сьогодні вранці їх таки посадили в літак, але три години просто тримали в салоні. Пілоти згодом пояснили, що турецька сторона не дає дозволу на посадку літака. Близько 08:00 усіх 145 пасажирів випустили з літака назад в аеропорт, де вони залишалися ще майже до 12:00.

Близько 14:00 неділі, 19 травня, прес-служба львівського аеропорту повідомила, що літак до Анталії вилетів зі Львова об 11:24. Із повідомлення аеропорту також випливає, що для пасажирів Bukovyna Airlines знайшли літак компанії YanAir, але суттєва затримка з вильотом виникла через те, що на борту не було усіх штатних працівників, через що виліт перенесли на ранок неділі. Однак вже вранці виявилося, що компанія YanAir не має сертифікації для польотів у Туреччину, що спричинило ще одну кількагодинну затримку.

«На львівському летовищі усім пасажирам літака було надано оперативну медичну та психологічну допомогу. Для пасажирів зуміли знайти інший борт авіакомпанії YanAir, який міг би доставити їх у Анталію, але, станом на вчорашній вечір, цього не вдалося здійснити у зв’язку з недокомплектацією персоналу літака. Сьогодні зранку також не вдалося вчасно вилетіти, оскільки, виявилося, що у літака авіакомпанії YanAir немає сертифікації для польотів у Туреччину. Станом на 11:24 усі формальності вдалося залагодити і літак злетів у напрямку Анталії», – повідомили у прес-службі аеропорту.

Додамо, що це не перші проблеми із авірейсами на замовлення туроператора Join Up!, зокрема тих, що виконуються в Туреччину. Після проблем із вильотом пасажирів із Анталії до України у розпал сезону 2018 року Join Up! оголосив про скорочення рейсів до Туреччини.