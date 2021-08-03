Психлікарню «Заклад» приєднали до обласної психіатричної лікарні на вул. Кульпарківській у Львові

Із реорганізованої обласної психіатричної лікарні «Заклад» звільнять 120 працівників. Ще частину переведуть на роботу до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, до якої і приєднали лікарню в Закладі.

Львівська облрада приєднала психлікарню в Закладі Миколаївського району до обласної лікарні на вул. Кульпарківській у Львові 13 квітня. Під час медреформи в лікарні виникли проблеми з виплатою зарплати медикам, через що вони неодноразово перекривали міжнародні дороги на Львівщині.

Через пікети протестувальників, ЛОР планувала змінити місце реєстрації Львівської обласної психіатричної лікарні зі Львова у село Заклад, аби податки йшли не у бюджет Львова, де фактично розміщена лікарня, а у Тростянецьку громаду, у складі якої є село Заклад. Однак після протестів для реорганізації лікарні забракло голосів обласних депутатів.

У квітні ЛОР остаточно об’єднала обидві лікарні та створила ліквідаційну комісію, яка займається звільненням та переведенням працівників. Як повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації у вівторок, 3 серпня, 120 працівників лікарні звільнять, а ще 163 – переведуть на роботу в обласну психіатричну лікарню у Львові. З обласного бюджету виділять 7,4 млн грн на виплату заборгованості із зарплати звільненим працівниками.

Заступник голови ЛОДА Іван Собко розповів ZAXID.NET, що ці 7,2 млн грн витратять на компенсацію зарплат і відпусток працівників, яких звільняють із займаних посад. Після завершення процесу реорганізації лікарні розпоряджатися її майном зможе Львівська обласна психіатрична лікарня.