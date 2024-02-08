Суд зобов'язав імміграційну владу Ізраїлю впродовж місяця видати посвідки на постійне проживання всім українським біженцям, які перебувають в країні. Про це з посиланням на ізраїльську газету Makor Rishon, повідомило «Суспільне» ввечері 7 лютого.

Як повідомляється, суд Тель-Авіва зобов'язав Управління з питань імміграції надати всім українським біженцям в Ізраїлі візу «Алеф-5». Така віза надає статус тимчасового мешканця країни з правом на працевлаштування, медичне обслуговування, освіту та соціальне забезпечення

За словами суді Міхаль Агамон-Гонен, яка схвалила таке рішення, влада Ізраїлю майже два роки не змогла визначити політику щодо українських біженців. Відтак, у цю ситуацію був змушений втрутитися суд.

Суд зобов'язав управління у справах іммігрантів упродовж місяця видати всім українським біженцям в Ізраїлі візу «Алеф-5» та опублікувати це рішення на офіційному сайті.

Зауважимо, що українці, які вимушено залишили батьківщину, досі перебувають у статусі туристів в Ізраїлі. Станом на жовтень 2023 року в Ізраїлі проживали понад 14 тис. біженців з України.