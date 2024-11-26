Ізраїль та Ліван припинять вогонь

Ізраїль та Ліван прийняли угоду про припинення вогню. Про це у вівторок, 26 листопада, повідомив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, а також Times of Israel та Reuters.

«Сьогодні я маю добрі новини з Близького Сходу. Я розмовляв з прем'єр-міністрами Лівану та Ізраїлю. І я радий повідомити: Вони прийняли пропозицію Сполучених Штатів про припинення руйнівного конфлікту», – сказав Джо Байден.

Як пише Reuters, у межах угоди про перемир’я Ізраїль зобов’язуються протягом 60 днів відвести свої сили з південного Лівану. Проте, за словами прем’єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, якщо «Хезболла» порушить домовленості щодо припинення вогню «Ізраїль відповість силою».

За даними місцевих ЗМІ, члени ізраїльського військово-політичного кабінету, вже схвалили угоду про припинення вогню. «За» проголосували 10 міністрів і лише один – «проти». Угода вступить у дію у середу, 27 листопада, о 04:00.

За словами Джо Байдена, від початку війни між Ізраїлем та Ліваном 70 тис. ізраїльтян вимушено покинули свої домівки. Водночас кількість ліванських біженців становить близько 300 тис. людей.

«Це був найбільш смертоносний конфлікт між Ізраїлем і “Хезболлою” за десятиліття», – зазначив Джо Байден.

Нагадаємо, 1 жовтня ЦАХАЛ повідомив про початок операції на півдні Лівану. Цілями ізраїльської армії стали об’єкти та інфраструктура терористів «Хезболли» на півдні країни. Перед цим ізраїльські військові 23 вересня розпочали операцію «Стріли півночі». У межах цієї операції ЦАХАЛ ліквідував майже все вище керівництво «Хезболли». Зокрема, командира Ракетних сил Ібрагім Кубаїсі, голову контррозвідки Набіля Каука та лідера угруповання Хасана Насраллу.