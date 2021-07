Літак від Rolls-Royce та Jaguar I-Pace

Літак від Rolls-Royce та Jaguar I-Pace разом будуть встановлювати світовий рекорд швидкості. I-Pace допоможе літаку на землі, а сам літальний апарат мусить швидко долетіти з Лондона у Париж на одному заряді.

Перший електромобіль «Ягуара», кросовер I-Pace, візьме участь в спробі встановлення рекорду швидкості іншим транспортним засобом на електротязі. Це буде літак Rolls-Royce Spirit of Innovation, створений в рамках програми ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight) за підтримки виробника електродвигунів і контролерів YASA і авіаційного стартапу Electroflight. Його мета – розігнатися в повітрі на понад 480 км/год.

Позашляховик планують використовувати для буксирування та транспортування літального апарату, який вже пройшов наземні випробування і перевірку керованості, а зараз готується до тестових польотів. Літак оснащений електродвигуном потужністю 500 к.с. і батареєю, заряду якої вистачило б «для живлення 250 будинків або перельоту з Лондона в Париж на одній зарядці». Її ємність не розкривається, але заявлено, що це найбільший блок акумуляторів з усіх, коли-небудь зібраних для літаків.

До речі, відстань від Лондона до Парижа по автодорогах складає 470 кілометрів. І саме таку дальність пробігу (по циклу WLTP) дає електричному «Ягуарові» його батарея на 90 кіловат-годин. Два електромотора сумарно розвивають 400 к.с. і забезпечують повний привід.

Напрацювання щодо ACCEL і інших подібних програмам Rolls-Royce має намір використовувати при створенні лінійки гібридних і повністю електричних літаків для міського і приміського сполучення. У свою чергу, Jaguar з 2025 роки планує повністю перемикнутися на виробництво електромобілів. Відповідну стратегію компанія розкрила в середині лютого. Разом з тим їй довелося відмовитися від розробки низки моделей, включаючи наступний XJ і великий кросовер J-Pace.