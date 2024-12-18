Експерти виділили п’ятірку брендів, чиї двигуни вважаються зразком надійності

При виборі автомобіля один із ключових критеріїв – надійність двигуна. Деякі автовиробники створюють мотори, які залишаються на ходу десятиліттями навіть за інтенсивного використання. Avtosota зазначає, що експерти виділили п’ятірку брендів, чиї двигуни вважаються зразком надійності.

Ford

Компанія Ford відома своїми потужними та довговічними двигунами. Особливо виділяються 5,0-літровий V8 Coyote та 3,5-літровий V6 EcoBoost. Ці мотори відрізняються високою продуктивністю та стійкістю до зносу, навіть за інтенсивної експлуатації.

Chevrolet

Мотори серії LS від Chevrolet, що випускаються з 1997 року, прості в обслуговуванні та відомі своєю надійністю. 5,7-літровий двигун LT1 використовувався в таких моделях, як Corvette та Camaro 90-х років та довів свою ефективність протягом багатьох років.

Lexus

Lexus традиційно займає провідні позиції щодо надійності. У 2023 році бренд зайняв перше місце в дослідженні J.D. Power. Моделі RX та Toyota C-HR отримали особливе визнання. Двигуни 2JZ, 1UR-FE та серія 2GR забезпечують довгий термін служби та відмінну продуктивність.

Honda

Бренд славиться двигунами, які здатні подолати понад 300 000 кілометрів за мінімального обслуговування. Мотори цього бренду відрізняються економічністю, надійністю та гарною динамікою.

Toyota

Безперечним лідером за якістю та довговічністю моторів залишається Toyota. Двигуни серії 2GR (V6) та знамениті 1JZ/2JZ вважаються одними з найнадійніших у світі. Саме завдяки цьому Toyota утримує високі продажі та довіру мільйонів автовласників.