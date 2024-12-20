Щоб уникнути штрафів та зайвих витрат палива, експерти рекомендують дотримуватись кількох простих правил

Багато водіїв у зимовий період автоматично вмикають обігрів автомобіля в заторах або на стоянці, прагнучи створити комфортну температуру в салоні. Однак це може призвести до несподіваних наслідків, включаючи штрафи та негативний вплив на навколишнє середовище. Avtosota розповідає, чому не потрібно вмикати обігрів автомобіля, поки ви стоїте в заторі.

Згідно з правилами дорожнього руху в низці країн, заборонено працювати двигуну на холостому ходу для обігріву салону як під час стоянки, так і в заторах. Таке порушення може призвести до штрафу. Закон спрямований на скорочення викидів шкідливих речовин та покращення екологічної ситуації в містах. Основна причина заборони – забруднення повітря. Коли автомобіль працює на холостому ходу, двигун викидає вуглекислий газ та інші шкідливі речовини, що особливо помітно в міських умовах.

В Україні подібного закону немає, проте повітря і так піддається додатковому забрудненню через війну – зокрема, через використання генераторів під час відключень світла. Тому не варто погіршувати ситуацію ще більше.

Окрім того, використання обігріву, коли авто не працює, призводить до зайвої витрати палива. Наприклад, при увімкненому обігріві двигун споживає близько 0,033 літра бензину за хвилину. У міському циклі витрата палива може збільшуватись на 20%, що позначається на бюджеті водія.

Тож експерти рекомендують дотримуватись кількох простих правил. По-перше, не вмикати обігрів на тривалий час під час стоянки або затору. По-друге, можна використовувати альтернативні методи підтримки тепла, наприклад відкривати вікна для провітрювання або включати обігрів на мінімальному рівні. Також варто утеплити салон автомобіля, щоб тепло зберігалося довше.