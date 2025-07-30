За даними комісії з відбору директора БЕБ, Цивінський повністю відповідає вимогам щодо цієї посади

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 30 липня, знову не затвердив детектива НАБУ Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Про це в телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Раніше, 21 липня, конкурсна комісія з відбору директора БЕБ вдруге подала кандидатуру Олександра Цивінського на посаду глави БЕБ, однак на сьогоднішньому засіданні уряду її повторно відхилили.

30 липня комісія з відбору директора БЕБ провела онлайн-конференцію, де повідомила, що завершує свої повноваження, адже провела відбір і визначила переможця конкурсу – Олександра Цивінського.

Там зазначили, що не проводитимуть повторного конкурсу, адже Цивінський повністю відповідає вимогам щодо посади директора БЕБ, передбаченим чинним законодавством.

«Після повторного внесення подання щодо призначення Цивінського 21 липня жодної відповіді, або рішення від Кабінету міністрів України конкурсна комісія не отримала. Комісії не відомо, якими мотивами керувався Кабінет міністрів при поверненні подання щодо кандидатури Цивінського», – ідеться в повідомленні.

Зауважимо, Україна зобов’язалася призначити директора Бюро економічної безпеки до 31 липня 2025 року згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику, який уклали Україна та Міжнародний валютний фонд.

Нагадаємо, 24 червня Центр протидії корупції повідомив, що БЕБ оголосило детектива НАБУ Олександра Цивінського переможцем конкурсу на голову БЕБ. Він здобув одностайну підтримку міжнародних членів комісії, голос яких має вирішальне значення.

Водночас під час засідання комісії з добору директора БЕБ члени комісії зачитали лист від СБУ, в якому йшлося, що кілька кандидатів мають родичів з російськими паспортами, зокрема й Олександр Цивінський. Члени комісії від української сторони вимагали перенести засідання.

Під час співбесіди з Олександром Цивінським, частина якої проходила у закритому режимі, члени комісії дисертацією детектива НАБУ та можливим плагіатом чи запозиченнями чужих ідей, виконавчими провадженнями та роботою дружини, а також притягненням до дисциплінарної відповідальності самого Цивінського.

7 липня Кабінет міністрів відхилив кандидатуру детектива НАБУ Олександра Цивінського на посаду голови БЕБ через «безпекові критерії». Члени уряду запропонували комісії з добору директора Бюро економічної безпеки повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам.

Що відомо про Олександра Цивінського

Олександр Цивінський – уродженець Львівщини. Здобув юридичну освіту, має великий стаж роботи у правоохоронних органах. З 2003 року працював на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. У 2015 році влаштувався в НАБУ.

Наразі Цивінський обіймає посаду керівника 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Детектив зокрема керував спецоперацією «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді, де фігурував бізнесмен Денис Комарницький.

За даними журналістів, батько Цивінського проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у РФ, де нині, може отримувати пенсію як ексвійськовий.