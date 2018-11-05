Кабмін запропонував оподатковувати міжнародні посилки вартістю від 100 євро

Кабмін хоче знизити вартість посилок без мита зі 150 до 100 євро

Товари, сумарна фактурна вартість яких під час ввезення на митну територію України перевищуватиме еквівалент 100 євро, обкладатимуть податком на додану вартість. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Як пише «Економічна правда», уряд пропонує визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників, які здійснюватимуть нарахування та сплату податкових зобов’язань з податку на додану вартість до бюджету у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі.

«При цьому ввезення на митну територію України товарів для одного одержувача – фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, оподатковуватиметься податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом», – йдеться у документі.

Зазначається, що для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.

З 1 липня 2019 року ця сума зменшиться до 100 євро в еквіваленті.

Наприкінці грудня 2017 року Верховна Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна. Пізніше стало відомо, обмеження наберуть чинності тільки з 1 січня 2019 року

В «Укрпошті» заявили, що обмеження на посилки загрожує колапсом з доставками.