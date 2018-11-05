Кабмін запропонував оподатковувати міжнародні посилки вартістю від 100 євро
Товари, дорожчі від 100 євро, що доставляють в Україну поштою з-за кордону, хочуть обкласти ПДВ
Товари, сумарна фактурна вартість яких під час ввезення на митну територію України перевищуватиме еквівалент 100 євро, обкладатимуть податком на додану вартість. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».
Як пише «Економічна правда», уряд пропонує визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників, які здійснюватимуть нарахування та сплату податкових зобов’язань з податку на додану вартість до бюджету у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі.
«При цьому ввезення на митну територію України товарів для одного одержувача – фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, оподатковуватиметься податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом», – йдеться у документі.
Зазначається, що для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.
З 1 липня 2019 року ця сума зменшиться до 100 євро в еквіваленті.
Наприкінці грудня 2017 року Верховна Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна. Пізніше стало відомо, обмеження наберуть чинності тільки з 1 січня 2019 року
В «Укрпошті» заявили, що обмеження на посилки загрожує колапсом з доставками.