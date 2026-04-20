Кала – витончена декоративна рослина, яка привертає увагу своєю незвичною формою квітки. Її також називають зантедескія, білокрильник або аронник. Завдяки елегантному вигляду ця культура однаково добре підходить як для кімнатного вирощування, так і для саду. Як правильно її вирощувати, пише «Яскрава клумба».

Особливості квітки та різновиди

Кала має характерну будову: її суцвіття – це жовтий качан із дрібними квітками, який оточений великим декоративним покривалом. Саме воно створює ефектну форму та додає рослині особливого шарму.

Сучасні сорти відзначаються різноманіттям кольорів, від ніжних пастельних до насичених темних відтінків. Листя рослини гладке, блискуче, витягнутої форми, що додає декоративності навіть без цвітіння.

Більшість кольорових кал – бульбові рослини висотою до 70 см. Їхні бульби нагадують за формою посадковий матеріал інших декоративних культур.

Умови вирощування

Кали добре ростуть у пухкому, поживному та злегка кислому ґрунті. Вони люблять світло, але краще розвиваються у легкій півтіні без перегріву. Надмірна спека може негативно вплинути на ріст і цвітіння.

Оптимальна температура для розвитку становить приблизно 20–25 °C. Важливо підтримувати стабільну вологість ґрунту, не допускаючи пересихання.

Посадка бульб

Бульби висаджують у відкритий ґрунт після зникнення загрози заморозків. Перед цим їх можна проростити у горщиках.

Основні правила посадки:

глибина загортання – до 10 см;

відстань між рослинами – близько 30 см;

бульбу розміщують «вічками» вгору;

ґрунт має бути легким і добре зволоженим.

Для кімнатного вирощування обирають широкий горщик, адже коренева система розвивається у верхніх шарах ґрунту.

Догляд за калами

У період активного росту рослини потребують регулярного поливу. Під час цвітіння кількість води трохи зменшують, але пересихання ґрунту допускати не можна.

Основні етапи догляду:

регулярний полив;

розпушування ґрунту;

підживлення;

видалення пошкодженого листя.

Після завершення цвітіння рослина переходить у стан спокою. У цей час полив скорочують, а саму квітку переносять у прохолодне місце.

Підживлення

Для активного росту використовують добрива з азотом. Під час формування бутонів варто переходити на склади з фосфором і калієм. Це сприяє тривалому та рясному цвітінню.

Підживлення вносять регулярно, але без надлишку, щоб не перевантажити рослину.