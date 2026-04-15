Навесні троянди особливо вразливі до захворювань і шкідників. Підвищена вологість створює сприятливі умови для розвитку грибкових інфекцій, які легко поширюються через воду, ґрунт і листя. Саме тому важливо не лише поливати рослини, а й робити це у правильний час. Коли і як поливати троянди, пише Express.

Найкращий період для поливання

Оптимальний час для поливання троянд – ранок, приблизно з 6:00 до 9:00. У цей період рослини встигають добре насититися вологою, а зайва вода на листі висихає до вечора. Це значно зменшує ризик розвитку небезпечних хвороб.

Після 11:00 поливання стає менш ефективним, адже сонце сприяє швидкому випаровуванню вологи. У результаті вода не встигає проникнути глибоко в ґрунт і не приносить очікуваної користі.

Чим небезпечне вечірнє поливання

Поливання у вечірній час створює ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань, зокрема чорної плямистості та борошнистої роси. Волога, яка залишається на листі вночі, не висихає і стає причиною інфекцій.

Крім того, вологий ґрунт у темний час доби приваблює шкідників. Слимаки, попелиця та інші комахи активно пошкоджують рослини саме за таких умов.

Як це впливає на цвітіння

Правильний режим поливання безпосередньо впливає на розвиток троянд. Вода допомагає доставляти поживні речовини до коріння, що сприяє формуванню більших і яскравіших квітів.

Якщо рослини отримують достатньо вологи зранку, вони ефективніше використовують її протягом дня. Це підтримує процеси росту та фотосинтезу, що позитивно позначається на зовнішньому вигляді куща.