Канада не розглядає можливості надання Україні летальної зброї безкоштовно

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 08:15912

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Канада підтримує суверенітет України, але не надаватиме їй безкоштовно летальну зброю, йдеться у письмовій відповіді уряду Канади на звіт Постійного комітету федерального парламенту із питань оборони.

«Уряд Канади відданий підтримці України у її зусиллях із підтримки суверенітету, безпеки та стабільності, але не розглядає активно надання летальної підтримки Україні у формі безоплатної передачі летальної зброї від одного війська іншому», – зазначається у відповіді, яку процитувала агенція «Укрінформ».

«Уряд Канади залишається у тісному контакті із урядом України стосовно його запиту на військове обладнання», – додали в канадському уряді.

Як відомо, у грудні 2017 року Постійний комітет з національної оборони Канади запропонував уряду підтримати надання Україні летальної зброї, але за умови, що Київ продовжить боротьбу з корупцією на всіх рівнях.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше президент США підписав закон, який дозволяє Штатам виділити Україні 620 млн доларів. Частина з цих коштів піде на надання Україні летальної зброї оборонного характеру.

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