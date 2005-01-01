Уряд Канади пояснив, чому не надає Україні безвізового режиму

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 07:26690

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Уряд Канади не переглядатиме свій візовий режим з Україною, оскільки вона наразі не відповідає нормам для його зміни, йдеться у відповіді уряду країни на звіт Постійного комітету федерального парламенту із питань оборони.

«Уряд Канади рішуче налаштований вітати у країні усіх відвідувачів та полегшувати їм подорож, однак наразі не розглядає активно перегляд візових вимог для України», – наголошується у документі, який процитувала агенція «Укрінформ».

В уряді додали, що уважно стежать за ситуацією в Україні, але вважають, що країна поки не відповідає безвізовим вимогам, які висуває Канада.

«До цих критеріїв входять соціально-економічні умови, міграційні тренди, стан дотримання прав людини, ідентифікаційні документи та паспортний режим, а також можливість контролю за кордонами й безпекова ситуація», – наголошується у відповіді.

У Канаді також заявили, що країна має візовий режим із більшістю країн світу і не проводить його перегляд на основі взаємності.

До слова, Україна скасувала візи для канадців у 2005 році.

Нагадаємо, з 11 червня 2017 року для українців почав діяти безвізовий режим з Євросоюзом та деякими країнами, які до нього не входять.

Нещодавно безвізовий режим Україні надав Катар.

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