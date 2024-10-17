Від початку повномасштабного вторгнення Канада залучила 5,4 млрд доларів фінансування України

Канада перерахувала до державного бюджету України 400 млн канадських доларів (300 млн доларів США) пільгового фінансування. Про це повідомив у четвер, 17 жовтня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Гроші країна передала на пільгових умовах під 1,5% річних. За словами прем’єр-міністра, виділені кошти підуть на пріоритетні бюджетні видатки.

«Від початку повномасштабної війни отримали від канадських партнерів 5,4 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

Це важливий внесок у нашу стійкість», – повідомив Денис Шмигаль.

У пресслужбі міністерства фінансів пояснили, що гроші надаються на пільгових умовах строком на 10 років, а пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

Канада є одним із найбільших надавачів бюджетної підтримки Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. До слова,11 жовтня Канада та Україна підписали вже четверту додаткову угоду про виділення кредитних коштів на 400 млн канадських доларів.