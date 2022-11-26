Уряд Канади виділив 10 млн доларів на закупівлю генераторів для України, повідомив у суботу, 26 листопада, міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан.

Він нагадав, що мільйони мирних жителів України нині без світла.

«Оскільки Путін продовжує безрозсудно нападати на невинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється. Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції, щоб закупити та розповсюдити генератори для критичної інфраструктури в Україні», – написав Саджан у Twitter.

Millions of civilians in Ukraine are without power today. As Putin continues to recklessly target innocent people, our resolve to help Ukraine is only strengthened. We’ve allocated $10M to @IOMUkraine to procure and distribute generators to critical facilities in Ukraine. pic.twitter.com/jCjOh1S3sk — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 25, 2022

Після масованих ракетних атак росіян на енергетичну інфраструктуру України світова спільнота почала активно надавати генератори для живлення критично важливих об’єктів. Лише від Сполучених Штатів Америки Україна отримала понад тисячу генераторів. Також акцію зі збору генераторів для України оголосили європейські міста.