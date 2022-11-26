Канада виділила 10 млн доларів на генератори для України
Уряд Канади виділив 10 млн доларів на закупівлю генераторів для України, повідомив у суботу, 26 листопада, міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан.
Він нагадав, що мільйони мирних жителів України нині без світла.
«Оскільки Путін продовжує безрозсудно нападати на невинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється. Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції, щоб закупити та розповсюдити генератори для критичної інфраструктури в Україні», – написав Саджан у Twitter.
Після масованих ракетних атак росіян на енергетичну інфраструктуру України світова спільнота почала активно надавати генератори для живлення критично важливих об’єктів. Лише від Сполучених Штатів Америки Україна отримала понад тисячу генераторів. Також акцію зі збору генераторів для України оголосили європейські міста.